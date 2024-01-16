Скорицкий Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорицкий Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Скорицкий Петр Петров

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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