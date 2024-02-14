Яббаров Хадый
Место рожденияд. Угез-Елга Арский р-н
Дата рождения16.12.1916
Дата смерти28.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1916
Отец: Габделжаббяр
Мать: Майжамал
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial79227679/
Рождение ребёнка
26.01.1949
Сын: Яббаров Харис
Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода
Рождение ребёнка
10.01.1950
Рождение ребёнка
12.07.1952
Рождение ребёнка
14.05.1955
Рождение ребёнка
01.06.1957
Рождение ребёнка
15.04.1959
Рождение ребёнка
01.01.1961
Смерть
28.07.1985