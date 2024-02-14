Яббаров Хадый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яббаров Хадый

Место рождения

д. Угез-Елга Арский р-н

Дата рождения

16.12.1916

Дата смерти

28.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1916

Отец: Габделжаббяр

Мать: Майжамал

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial79227679/
Рождение ребёнка
26.01.1949

Сын: Яббаров Харис

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Рождение ребёнка
10.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Рождение ребёнка
14.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Рождение ребёнка
01.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Рождение ребёнка
15.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Рождение ребёнка
01.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зиннатуллина) Гильмехода

Смерть
28.07.1985

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