Бормотова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Бормотова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Бормотов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бормотов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Бормотов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормотова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бормотов Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно