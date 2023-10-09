Бормотова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Бормотова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Бормотов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Бормотов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бормотов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормотова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бормотов Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бормотов Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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