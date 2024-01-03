Веденеев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веденеев Александр
Рождение ребёнка
?.05.1908
Дочь: Кондратьева-Сизова Мария Павловна
Мать ребёнка: Веденеева Матрёна Петровна
Фомкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Веденеева Матрёна Петровна
Смерть
Неизвестно