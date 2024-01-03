Веденеев Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеев Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веденеев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1908

Дочь: Кондратьева-Сизова Мария Павловна

Мать ребёнка: Веденеева Матрёна Петровна

Фомкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Веденеева Матрёна Петровна

Смерть
Неизвестно
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