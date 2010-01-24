Тарвердиев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарвердиев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1948

Дата смерти

24.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1948

Отец: Николай

Мать: Нина

Рождение ребёнка
17.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.01.2010
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