Сахарова Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962

Отец: Кожевников Анатолий Федорович

Мать: Кожевникова Лидия Петровна

Бракосочетание
02.10.1981

Муж: Сахаров Евгений Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахаров Евгений Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.03.1983

Сын: Сахаров Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Сахаров Евгений Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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