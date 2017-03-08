Меркулова Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1944
Дата смерти08.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1944
Бракосочетание
16.11.1967
Рождение ребёнка
25.08.1968
Дочь: Разуваева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Разуваев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1972
Дочь: Разуваева Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Разуваев Алексей Григорьевич
Смерть
08.03.2017