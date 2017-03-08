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Меркулова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область

Дата рождения

25.10.1944

Дата смерти

08.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1944

Отец: Меркулов Михаил Поликарпович

Мать: Кощеева Елена Михайловна

Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Бракосочетание
16.11.1967

Муж: Разуваев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.08.1968

Дочь: Разуваева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Разуваев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1972

Дочь: Разуваева Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Разуваев Алексей Григорьевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
08.03.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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