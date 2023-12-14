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Нуриахметова Алия Ильдусовна
Нуриахметова Алия Ильдусовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1979
Пол
Женский
Отец
Нуриахметов Ильдус Закареевич
1952 г.р.
Мать
Нуриахметова Мавлида Бахтияровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1979
Отец:
Нуриахметов Ильдус Закареевич
Мать:
Нуриахметова Мавлида Бахтияровна
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