Королев Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899 ст.
Восприемник
12.07.1905 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.07.1905 Апухлицы Владимир Ильич Глебов Апухлицы отец крестьянин Илья Андреевич Глебов Апухлицы мать крестьянская жена Е... Показать все
Восприемник
12.07.1905 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.07.1905 Апухлицы Илья Филиппович Глебов Апухлицы отец крестьянин Филипп Андреевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Восприемник
17.07.1911 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Бракосочетание
До 1914 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1915
Мать ребёнка: Королева Ульяна Яковлевна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Смерть
Неизвестно