Королев Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Павел Сергеевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
12.07.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.07.1905 Апухлицы Владимир Ильич Глебов Апухлицы отец крестьянин Илья Андреевич Глебов Апухлицы мать крестьянская жена Е... Показать все
Восприемник
12.07.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.07.1905 Апухлицы Илья Филиппович Глебов Апухлицы отец крестьянин Филипп Андреевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Восприемник
17.07.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.07.1911 Апухлицы Илья Михайлович Глебов Апухлицы отец крестьянин Михаил Матвеевич Глебов Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Бракосочетание
До 1914 ст.

Жена: Королева Ульяна Яковлевна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Королев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Королева Ульяна Яковлевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Смерть
Неизвестно
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