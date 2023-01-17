Осьмушников (Ефимова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьмушников (Ефимова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

07.01.1911

Дата смерти

27.12.1989

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1911

Отец: Ефимов Василий Иванович

Мать: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осьмушников Иван Петрович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осьмушников Иван Петрович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осьмушников Иван Петрович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осьмушников Иван Петрович

Смерть
27.12.1989
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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