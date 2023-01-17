Осьмушников (Ефимова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1911
Дата смерти27.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1911
Отец: Ефимов Василий Иванович
Мать: Ефимова Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
14.03.1936
Рождение ребёнка
02.12.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1989
Похороны
Неизвестно