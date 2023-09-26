Юрьева Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Юрьев Афанасий Емельянович
Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Смагина Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович
Работа или профессия
Неизвестно