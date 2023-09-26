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Юрьева Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Юрьев Яков Емельянович

Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юрьев Афанасий Емельянович

Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Смагина Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Юрьев Фёдор Емельянович

Отец ребёнка: Юрьев Емельян Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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