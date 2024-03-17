Ишутченко Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшутченко Василий Макарович

Ишутченко Василий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Ишутченко Макар Антонович

Мать: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 09.05.1940

Сын: Ишутченко Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 15.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна

Смерть
Около 1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.