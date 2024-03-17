Ишутченко Василий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Рождение ребёнка
Около 09.05.1940
Сын: Ишутченко Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 15.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишутченко (Ковалева) Мария Ивановна
Смерть
Около 1999