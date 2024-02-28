Ефим Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Леонтий Николаев
Мать: Екатерина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
г. Москва, Московская губерния, Дмитровский уезд, с. Муромцево