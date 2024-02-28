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Ефим Леонтиев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Леонтий Николаев

Мать: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
г. Москва, Московская губерния, Дмитровский уезд, с. Муромцево
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