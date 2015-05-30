Григорьев Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Михаил Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1934

Дата смерти

30.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1959

Дочь: Иванова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Тамара Никифоровна

Рождение ребёнка
11.03.1962

Дочь: Галеева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Тамара Никифоровна

Смерть
30.05.2015
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