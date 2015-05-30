Григорьев Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1934
Дата смерти30.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1959
Дочь: Иванова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева Тамара Никифоровна
Рождение ребёнка
11.03.1962
Дочь: Галеева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева Тамара Никифоровна
Смерть
30.05.2015