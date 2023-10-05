Головкова Наталья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкова Наталья Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Головков Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Головков Тимофей Платонович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Головков Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Головков Тимофей Платонович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Головков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Головков Тимофей Платонович

Смерть
Неизвестно
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