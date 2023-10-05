Головкова Наталья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Головков Тимофей Платонович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Головков Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Головков Тимофей Платонович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Головков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Головков Тимофей Платонович
Смерть
Неизвестно