Агафья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1899 ст.
Дочь: Кощеева Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Кощеев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.
Дочь: Кощеева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кощеев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1903 ст.
Дочь: Кощеева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кощеев Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно