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Агафья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1899 ст.

Дочь: Кощеева Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Кощеев Филипп Васильевич

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.

Дочь: Кощеева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кощеев Филипп Васильевич

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1903 ст.

Дочь: Кощеева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кощеев Филипп Васильевич

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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