Дечева Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Здравков Николай
Мать: Здравкова Марина
Рождение ребёнка
24.11.1970
Отец ребёнка: Дечев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дечева Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дечев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дечев Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно