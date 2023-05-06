Дечева Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДечева Ольга Николаевна

Дечева Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Здравков Николай

Мать: Здравкова Марина

Рождение ребёнка
24.11.1970

Сын: Дечев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дечев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дечева Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дечев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дечев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дечев Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close