Гуляев Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гуляева Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Беляева Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гуляев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Беляева Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Мария Иосифовна
Смерть
Около 1938