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Гуляев Михаил Владимирович

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Место рождения

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гуляева Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Беляева Мария Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гуляев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Беляева Мария Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Мария Иосифовна

Смерть
Около 1938
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
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