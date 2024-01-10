Самигуллин Ильдус Шарипович
Место рожденияд.Нуртяк Атнинского р-она
Дата рождения20.09.1937
Дата смерти13.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1965
Дочь: Эльза Ильдусовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Фрунзе(Бишкек) Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.1984