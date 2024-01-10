Самигуллин Ильдус Шарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллин Ильдус Шарипович

Место рождения

д.Нуртяк Атнинского р-она

Дата рождения

20.09.1937

Дата смерти

13.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нуртяк Атнинского р-она
Рождение ребёнка
03.03.1965

Дочь: Эльза Ильдусовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Фрунзе(Бишкек) Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.1984
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