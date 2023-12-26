Петрыкина Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Иоанн
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петрыкин Феоктист Илларионович
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петрыкин Мартын Илларионович
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петрыкин Афанасий Илларионович
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петрыкин Федор Илларионович
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Петрыкин Александр Илларионович
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Петрыкина Александра Илларионова
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Петрыкина Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрыкин Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич
Смерть
Неизвестно