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Петрыкина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Петрыкин Феоктист Илларионович

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Петрыкин Мартын Илларионович

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Петрыкин Афанасий Илларионович

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петрыкин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Петрыкин Александр Илларионович

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Петрыкина Александра Илларионова

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Петрыкина Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрыкин Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Петрыкин Илларион Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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