Цыгаева Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгаева Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Цыгаев Иван Федотович

Отец ребёнка: Цыгаев Федот Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Цыгаев Дорофей Федотович

Отец ребёнка: Цыгаев Федот Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Цыгаев Федор Федотович

Отец ребёнка: Цыгаев Федот Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Цыгаева Настасья Федотовна

Отец ребёнка: Цыгаев Федот Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгаев Федот Романович

Смерть
Неизвестно
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