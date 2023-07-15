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Алексеева Клавдия Алексеевна
Алексеева Клавдия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1921 и 1940
Пол
Женский
Отец
Алексеев Алексей Гавриилович
1903 г.р.
Мать
Алексеева Фёкла (Феоклия) Родионовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1921 и 1940
Отец:
Алексеев Алексей Гавриилович
Мать:
Алексеева Фёкла (Феоклия) Родионовна
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