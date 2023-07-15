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Алексеева Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1921 и 1940

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1921 и 1940

Отец: Алексеев Алексей Гавриилович

Мать: Алексеева Фёкла (Феоклия) Родионовна

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