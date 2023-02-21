Шнитников (Гоби) Инна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1874
Дата смерти24.02.1952
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гоби Христофор Яковлевич
Мать: Гоби Дарья Николаевна
Российская империя
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шнитников Артемий
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав
Российская империя
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Крейдич Надежда
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шнитников Николай
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав
Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав
Рождение ребёнка
30.01.1913
Сын: Шнитников Владимир
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав
Россия
Смерть
24.02.1952