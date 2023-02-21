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Шнитников (Гоби) Инна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1874

Дата смерти

24.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гоби Христофор Яковлевич

Мать: Гоби Дарья Николаевна

Российская империя
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шнитников Артемий

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав

Российская империя
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Крейдич Надежда

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шнитников Николай

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав

Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав

Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Шнитников Владимир

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав

Россия
Смерть
24.02.1952
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