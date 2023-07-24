Емельяненко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельяненко Александр

Емельяненко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельяненко Николай

Мать: Емельяненко Ефросиния

Рождение ребёнка
22.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельяненко Оксана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельяненко Оксана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close