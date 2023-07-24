Емельяненко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельяненко Николай
Мать: Емельяненко Ефросиния
Рождение ребёнка
22.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельяненко Оксана
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельяненко Оксана