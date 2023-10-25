Койков Евгений Леонидович
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1972
Отец: Койков Леонид
Мать: Койкова Валентина
Россия
Бракосочетание
10.07.1993
Жена: Койкова Елена Викторовна
Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1997
Мать ребёнка: Койкова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
17.04.2000
Дочь: Русских Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Койкова Елена Викторовна