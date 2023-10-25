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Койков Евгений Леонидович

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1972

Отец: Койков Леонид

Мать: Койкова Валентина

Россия
Бракосочетание
10.07.1993

Жена: Койкова Елена Викторовна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1997

Сын: Койков Артем Евгеньевич

Мать ребёнка: Койкова Елена Викторовна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.04.2000

Дочь: Русских Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Койкова Елена Викторовна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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