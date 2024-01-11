(Сабитова) Зубаржат Атаулловна
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабитов Атаулла
Мать: Сабитова ?
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР