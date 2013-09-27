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Михайлова (Шуклина) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1926

Дата смерти

27.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926

Отец: Шуклин Алексей Екимович

Мать: Шуклина Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.03.1956

Дочь: Беляева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Виктор Васильевич

Смерть
27.09.2013
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