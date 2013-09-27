Михайлова (Шуклина) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1926
Дата смерти27.09.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926
Отец: Шуклин Алексей Екимович
Рождение ребёнка
09.03.1956
Дочь: Беляева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2013