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Нефёдов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Нефёдов (горшёнёв) Дмитрий Тимофеевич

Мать: Нефёдова Федотья Прокофьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Нефёдов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Нефёдов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Афимья Дмитриевна

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Александра Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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