Нефёдов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Афимья Дмитриевна
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно