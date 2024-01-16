Гыдов (Gydov) Иван Никитич (Ivan Nikitich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыдов (Gydov) Иван Никитич (Ivan Nikitich)

Место рождения

Орловская область, Кромской район, Шаховской с/с

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гыдов Никита

Мать: скрыто настройками приватности

Орловская область, Кромской район, Шаховской с/с
Место жительства
Неизвестно
Орловская область, Кромской район, Шаховской с/с
Военная служба
Неизвестно
Кромский РВК, Орловская обл., Кромский р-н
Смерть
09.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Черниговская обл., Украина
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