Гыдов (Gydov) Иван Никитич (Ivan Nikitich)
Место рожденияОрловская область, Кромской район, Шаховской с/с
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гыдов Никита
Мать: скрыто настройками приватности
Орловская область, Кромской район, Шаховской с/с
Место жительства
Неизвестно
Орловская область, Кромской район, Шаховской с/с
Военная служба
Неизвестно
Кромский РВК, Орловская обл., Кромский р-н
Смерть
09.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Черниговская обл., Украина