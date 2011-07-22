Лаптева (Аносова) Тася (Анастасия) Петровна
Место рождения
Дата рождения13.05.1935
Дата смерти22.07.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1935
Отец: Аносов Петр Георгиевич
Мать: Аносова Дуня Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1958
Дочь: Грачева Татьяна Геннадиевна
Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1964
Дочь: Ершова Светлана Геннадиевна
Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Иванович
Смерть
22.07.2011
Сингуль, Крутинский муниципальный район, Омская область