Лаптева (Аносова) Тася (Анастасия) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева (Аносова) Тася (Анастасия) Петровна

Лаптева (Аносова) Тася (Анастасия) Петровна

avatar

Место рождения

Орловка, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.05.1935

Дата смерти

22.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1935

Отец: Аносов Петр Георгиевич

Мать: Аносова Дуня Алексеевна

Орловка, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.08.1958

Дочь: Грачева Татьяна Геннадиевна

Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1964

Дочь: Ершова Светлана Геннадиевна

Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Иванович

Смерть
22.07.2011
Сингуль, Крутинский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close