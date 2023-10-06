Юсик (Полторацкая) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсик (Полторацкая) Татьяна Михайловна

Юсик (Полторацкая) Татьяна Михайловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1838

Отец: Полторацкий Михаил Иванович

Мать: Полторацкая Елена Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1861

Муж: Юсик Иосиф Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1866

Сын: Юсик Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Юсик Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Юсик Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Юсик Иосиф Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close