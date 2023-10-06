Юсик (Полторацкая) Татьяна Михайловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1838
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1861
Муж: Юсик Иосиф Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Юсик Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Юсик Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Юсик Иосиф Андреевич
Смерть
Неизвестно