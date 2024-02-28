Скулова (Лебедева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулова (Лебедева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Бронницы, Бронницы, Московская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Скулов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Скулов Василий Михайлович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Горлова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Скулов Василий Михайлович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Бракосочетание
28.01.1979

Муж: Скулов Василий Михайлович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Метрика о бракосочетании: БРОННИЦЫ Г., СВ. МИХАИЛА АРХАНГЕЛА СОБОР. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №222, стр. 55 Жених - бронницкий мещанин, православный, первым браком, 27 лет. Невеста - бр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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