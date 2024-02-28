Скулова (Лебедева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Скулов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Горлова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Скулов Василий Михайлович
Бракосочетание
28.01.1979
Метрика о бракосочетании: БРОННИЦЫ Г., СВ. МИХАИЛА АРХАНГЕЛА СОБОР. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №222, стр. 55 Жених - бронницкий мещанин, православный, первым браком, 27 лет. Невеста - бр... Показать все
Смерть
Неизвестно