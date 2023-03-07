Зиновьева Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зиновьев Софрон Евдокимович
Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Спиридонович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ульяна Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Спиридонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно