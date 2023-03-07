Зиновьева Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Анна Артемьевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Зиновьев Софрон Евдокимович

Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ульяна Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Зиновьев Евдоким Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Евдоким Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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