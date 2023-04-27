Почивалина (Артемова) Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1957
Сын: Почивалин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Почивалин Михаил Васильевич
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почивалин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Почивалин Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно