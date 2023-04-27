Почивалина (Артемова) Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почивалина (Артемова) Ольга Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1957

Сын: Почивалин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Почивалин Михаил Васильевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почивалин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Почивалин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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