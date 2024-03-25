Самсонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1967

Дочь: Пряник Нина Михайловна

Мать ребёнка: Самсонова Маня(Маша) Васильевна

Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1969

Сын: Самсонов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Самсонова Маня(Маша) Васильевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Маня(Маша) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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