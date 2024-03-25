Самсонов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1967
Дочь: Пряник Нина Михайловна
Мать ребёнка: Самсонова Маня(Маша) Васильевна
Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1969
Мать ребёнка: Самсонова Маня(Маша) Васильевна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно