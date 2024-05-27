(Первушина) Акилина Акилина/ Акулина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Акилина Акилина/ Акулина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Макар Павлов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Первушин Федор Макаров

Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Елена Макарова

Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Первушина) Акилина Макарова

Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Первушина) Анна Макарова

Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Первушина) Ирина Макарова

Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Первушина) Ефросинья Макарова

Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов

Смерть
Неизвестно

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