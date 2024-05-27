(Первушина) Акилина Акилина/ Акулина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Елена Макарова
Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Первушина) Акилина Макарова
Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Первушина) Анна Макарова
Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Первушина) Ирина Макарова
Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Первушина) Ефросинья Макарова
Отец ребёнка: Первушин Макар Павлов
Смерть
Неизвестно