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Метелева (Коротенко) Мария Изотовна
Метелева (Коротенко) Мария Изотовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1908
Дата смерти
1999
Пол
Женский
Отец
Коротенко Изот
Мать
Коротенко (Лавренко) Меланья
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908
Отец:
Коротенко Изот
Мать:
Коротенко Меланья
Смерть
1999
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