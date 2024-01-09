Метелева (Коротенко) Мария Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метелева (Коротенко) Мария Изотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1908

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908

Отец: Коротенко Изот

Мать: Коротенко Меланья

Смерть
1999
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