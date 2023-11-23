Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Александров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Александров

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Чистякова Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Александров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Александров

Смерть
Неизвестно
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