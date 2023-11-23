Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Александров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Александров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Чистякова Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Александров
Рождение ребёнка
1787
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Александров
Смерть
Неизвестно