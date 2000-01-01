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Борисенко Павел Орестович
Борисенко Павел Орестович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1913 ст.
Пол
Мужской
Отец
Борисенко Орест Дмитриевич
1893 г.р.
Мать
Фоменко Неонила Дорофеевич
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1913 ст.
Отец:
Борисенко Орест Дмитриевич
Мать:
Фоменко Неонила Дорофеевич
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