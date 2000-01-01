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Борисенко Павел Орестович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1913 ст.

Отец: Борисенко Орест Дмитриевич

Мать: Фоменко Неонила Дорофеевич

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