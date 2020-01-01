Степанова Александра - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Александра -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пономарёва Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Степанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Степанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Степанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Малофеева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Смерть
1945
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