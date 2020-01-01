Степанова Александра -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пономарёва Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Степанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Степанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Малофеева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Смерть
1945