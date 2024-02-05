Шестак Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1977
Сын: Шестак Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Шестак Фёдор Алексеевич
Кейзес, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1980
Отец ребёнка: Шестак Фёдор Алексеевич
Самсоново, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно