Шестак Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1977

Сын: Шестак Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Шестак Фёдор Алексеевич

Кейзес, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1980

Сын: Шестак Андрей Федорович

Отец ребёнка: Шестак Фёдор Алексеевич

Самсоново, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестак Фёдор Алексеевич

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