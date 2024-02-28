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Виноградова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Сельцо, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Андрей Евсигнеев

Мать: не указана

Сельцо, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
23.01.1887 ст.

Муж: Виноградов Алексей Иванович

Путогино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Дочь: Ларионова Анна

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1908

Сын: Виноградов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измайлова Мария

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Татьяна

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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