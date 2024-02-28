Виноградова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Андрей Евсигнеев
Бракосочетание
23.01.1887 ст.
Путогино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.10.1898
Дочь: Ларионова Анна
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1908
Сын: Виноградов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измайлова Мария
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Татьяна
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно