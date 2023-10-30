Ильина Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Ильина Наталья Александровна

Смерть
1992
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