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Ильина Зинаида Васильевна
Ильина Зинаида Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1992
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ильина Наталья Александровна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать:
Ильина Наталья Александровна
Смерть
1992
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