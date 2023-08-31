Лоскутов Иван Исааков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Лоскутов Исаак Саввин
В РС 1811 года сентябрь - 17 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 350, л. 12
Место жительства
С 1809
Поселились в 1809 году по указу вятской Казенной палаты здешней округи Онучинского волостного правления из д. Плишкина в починок Сабер Мучаш Ильинского волостного правления Уржумского уезда Вятской гу... Показать все
Смерть
Неизвестно