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Панкратий Павлов

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Место рождения

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.07.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1825 ст.

Отец: Павел Федоров

Мать: Мария Елисеева

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.01.1848 ст.

Жена: Евдокия Петрова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1851 ст.

Дочь: Ребинина Феодосия Панкратиевна

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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