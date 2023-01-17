Панкратий Павлов
Место рождения
Дата рождения05.07.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1825 ст.
Отец: Павел Федоров
Мать: Мария Елисеева
Бракосочетание
25.01.1848 ст.
Жена: Евдокия Петрова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1851 ст.
Дочь: Ребинина Феодосия Панкратиевна
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно