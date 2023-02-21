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Погребной Сергей Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1984

Отец: Погребной Игорь Анатольевич

Мать: Погребная Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
23.01.2011

Дочь: Погребная Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Погребная Нина

Рождение ребёнка
15.07.2014

Сын: Погребной Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Погребная Нина

Рождение ребёнка
31.01.2017

Дочь: Погребная Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Слатина Татьяна Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слатина Татьяна Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребная Нина

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