Погребной Сергей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1984
Рождение ребёнка
23.01.2011
Дочь: Погребная Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Погребная Нина
Рождение ребёнка
15.07.2014
Сын: Погребной Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Погребная Нина
Рождение ребёнка
31.01.2017
Дочь: Погребная Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Слатина Татьяна Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погребная Нина