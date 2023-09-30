(Коротоева) Мотрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коротоева) Мотрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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