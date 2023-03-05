Керенцов Данила Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти27.09.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Керенцова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Керенцова Александра Данилова
Мать ребёнка: Керенцова Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Керенцова Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1888 ст.
Дочь: Чеботарева Агрофена Данилова
Мать ребёнка: Керенцова Анна Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Керенцова Анна Тихонова
Смерть
27.09.1823 ст.