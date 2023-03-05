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Керенцов Данила Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

27.09.1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Керенцов Захар Григорьев

Мать: Керенцова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Керенцов Василий Данилов

Мать ребёнка: Керенцова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Керенцова Александра Данилова

Мать ребёнка: Керенцова Анна Тихонова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Керенцов Иван Данилов

Мать ребёнка: Керенцова Анна Тихонова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Керенцов Иван Данилов

Мать ребёнка: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.06.1888 ст.

Дочь: Чеботарева Агрофена Данилова

Мать ребёнка: Керенцова Анна Тихонова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керенцова Анна Тихонова

Смерть
27.09.1823 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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