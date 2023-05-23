Котова (Метелькова) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1963
Дочь: Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Котов Константин Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1967
Дочь: Альбина Константиновна
Отец ребёнка: Котов Константин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Котов Константин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно