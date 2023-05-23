Котова (Метелькова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Метелькова) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1963

Дочь: Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Котов Константин Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1967

Дочь: Альбина Константиновна

Отец ребёнка: Котов Константин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Котов Константин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Константин Павлович

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