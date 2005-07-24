Зайцева (Воронова) Светлана
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.07.1942
Дата смерти24.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942
Отец: Воронов Василий
Мать: Воронова Клавдия
Россия
Бракосочетание
Между 08.01.1964 и 08.01.1966
Муж: Зайцев Валерий
Рождение ребёнка
24.01.1968
Дочь: Емельянова Лариса
Отец ребёнка: Зайцев Валерий
Россия
Рождение ребёнка
28.12.1970
Сын: Зайцев Андрей
Отец ребёнка: Зайцев Валерий
Томск, город Томск, Томская область
Развод
?.04.2005
Муж: Зайцев Валерий
Смерть
24.07.2005