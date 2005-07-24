Зайцева (Воронова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Воронова) Светлана

Зайцева (Воронова) Светлана

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.07.1942

Дата смерти

24.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942

Отец: Воронов Василий

Мать: Воронова Клавдия

Россия
Бракосочетание
Между 08.01.1964 и 08.01.1966

Муж: Зайцев Валерий

Рождение ребёнка
24.01.1968

Дочь: Емельянова Лариса

Отец ребёнка: Зайцев Валерий

Россия
Рождение ребёнка
28.12.1970

Сын: Зайцев Андрей

Отец ребёнка: Зайцев Валерий

Томск, город Томск, Томская область
Развод
?.04.2005

Муж: Зайцев Валерий

Смерть
24.07.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close